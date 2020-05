Les coopérations anti-terroristes Iran-Russie-Syrie se poursuivent

Lors de cette rencontre, Ali Asghar Khaji, l'assistant du ministre iranien des Affaires étrangères a insisté sur la poursuite du ferme soutien de la République islamique d'Iran au gouvernement syrien dans la lutte contre le terrorisme.

Ce responsable de la diplomatie iranienne a précisé: "Les coopérations stratégiques entre l'Iran, la Russie et la Syrie se poursuivent en vue de combattre le phénomène néfaste du terrorisme. Les trois pays continuent leur échanges fructueux afin de mettre fin à la crise politique en Syrie."

Ali Asghar Khaji a également souligné l'importance de poursuivre les activités conjointes et les coopérations trilatérales entre l'Iran, la Russie et la Turquie dans le cadre du processus d'Astana.

En faisant allusion aux sanctions unilatérales des États-Unis contre le peuple syrien à l'heure du coronavirus, le haut assistant de Mohammad Javad Zarif a noté la nécessité du soutien de la communauté internationale à l'égard du peuple syrien et le respect de la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale dans le cadre du droit international et dans la perspective de la lutte contre le terrorisme.

Adnan Hassan Mahmoud, l'Ambassadeur de la Syrie à Téhéran aussi s'est référé, lors de cette rencontre, aux relations stratégiques entre les deux pays, et a souligné l'importance de poursuivre les négociations entre l'Iran et la Syrie aux niveaux bilatéral et régional.