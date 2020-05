La conférence de la Journée internationale de Qods se tiendra en ligne en raison du coronavirus

Surnommé «Conférence internationale de la sainte Al-Qods», l'événement se tiendra en ligne du 18 au 19 mai de 18 heures à 20 heures, heure locale de l'Iran, a déclaré Arafi lors d'une conférence de presse à Téhéran samedi.



Il a noté que la conférence sera diffusée en ligne sur «live.alarbaeen.ir» et également à partir des comptes du site sur Facebook, Instagram et Youtube.



Des invités de 18 pays différents prononceront un discours lors de l'événement, a-t-il déclaré.

Selon l'affiche de la conférence, les principaux sujets de l'événement sont «Qods dans les pensées de l'imam Khomeiny et du leader», «le terrorisme d'État du régime sioniste», «le discours de la résistance islamique et la libération des saints Qods», «le rôle des commandants martyrs de la Résistance dans la lutte contre le sionisme », et« l'accord du siècle et les complots américains », entre autres.

Arafi a déclaré qu'après la victoire de la Révolution islamique, les équations mondiales ont changé et que la cause palestinienne a été avancée et que le régime israélien a reconnu sa défaite aux mouvements de la Résistance.

La doctrine iranienne est basée sur des élections libres en Palestine avec la participation de tous les Palestiniens, a-t-il dit, ajoutant que si cette approche n'est pas acceptée, la République islamique soutiendra la lutte légale et la résistance contre l'occupation.



La Journée de Qods est célébrée chaque année le dernier vendredi du Ramadan où des centaines de milliers de personnes à travers le monde descendent dans les rues pour exprimer leur soutien aux Palestiniens opprimés. Cependant, cette année, alors que la nouvelle épidémie de coronavirus a frappé le monde entier, les manifestations seront également affectées.

Le président iranien Hassan Rohani a déclaré samedi que les manifestations en Iran ne se tiendront que dans des zones reconnues comme «blanches», ce qui signifie que l'épidémie est sous contrôle total. Il a également déclaré que les Téhéranais assisteront à une manifestation avec leurs voitures personnelles. Pendant ce temps, des efforts sont en cours pour utiliser les capacités des médias sociaux pour marquer la journée en Iran et dans le monde.

