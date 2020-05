Les États-Unis entravent la lutte contre le coronavirus (Téhéran)

En dépit du besoin d'unité et de solidarité face à la lutte contre la pandémie de COVID-19, les États-Unis continuent d'entraver les efforts déployés. De l'Asie occidentale à l'Amérique latine et du Conseil de sécurité des Nations Unies à l'Organisation mondiale de la santé, les États-Unis créent la division et la violence et ruinent les institutions multilatérales, a tweeté samedi le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Abbas Mousavi.

