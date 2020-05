Journée mondiale de Qods manifeste la solidarité entre les religions abrahamiques contre le sionisme

Vendredi dernier, dans une interview exclusive avec l'IRNA, Paul Laroudie a noté qu'au moins jusqu'au XXe siècle, il n'y avait pas de débat sur l'accès des religions abrahamiques à Beit ul-Moqaddas, mais avec l'émergence du sionisme, tout a changé, insistant sur le fait que Qods devrait être uniquement entre les mains des sionistes et que l'islam et le christianisme n'y ont pas droit.

La Journée de Qods est une occasion importante où le monde dit non à la revendication des sionistes, déclarant que Qods appartient à tous, a-t-il déclaré.

Cette journée rappelle également aux Palestiniens la grande solidarité mondiale avec leur cause, car Qods n'est pas seulement une ville sainte pour les Palestiniens, mais aussi une partie de leur territoire et de leur patrie, a-t-il dit.



Laroudie a réitéré que la Journée de Qods assure aux Palestiniens que la lutte pour la libération de Qods et de leurs territoires occupés se poursuivra.



Se référant aux efforts du régime sioniste pour légaliser son occupation illégale des nouvelles parties de la Cisjordanie, il a déclaré que dans ces circonstances, la Journée de Qods revêt une grande importance pour le peuple palestinien.

Commentant les objectifs de la visite du secrétaire d'État américain Mike Pompeo en Palestine et ses rencontres avec les dirigeants sionistes, le militant pour la paix a déclaré que la question de l'annexion de parties de la Cisjordanie était susceptible d'être discutée. Il ne fait aucun doute que le gouvernement américain et lui n'ont aucune objection à ce plan.

