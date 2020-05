Qods al-Sharif, première qibla des musulmans «n'est pas à vendre»

Téhéran (IRNA)- Selon l'ambassadeur d'Iran en poste à Damas, l'objectif de la célébration de la Journée internationale d'Al-Qods est d'attirer l'attention des musulmans vers leur première qibla et de ne pas la laisser vulnérable aux enchères internationales et en proie aux sionistes et à leurs aides.

Selon l'agence de presse officielle syrienne SANA, l'ambassadeur d'Iran en poste à Damas, M.Javad Torkabadi, s'exprimant lors d'un symposium intellectuel organisé par le comité préparatoire du 72e anniversaire du jour de la Nakba, a souligné que «dès le début, la République islamique d'Iran a été prise pour cible et lui a été imposé des sanctions économiques en raison de protéger les droits légitimes du peuple palestinien». Egalement, Mohammad Mostafa Miro, chef du Haut Comité pour le soutien public de l'Intifada et la résistance contre les sionistes, a appelé à une action de manière unifiée pour affronter les projets américano-sionistes dans la région et travailler pour garder la question palestinienne vivante dans la mémoire collective. Il a souligné la nécessité de poursuivre la lutte pour libérer le Golan syrien occupé et le reste des territoires arabes occupés. Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

