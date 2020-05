Le journal de l'Université Ferdowsi de Machhad accepté sur la base internationale de Scopus

Le Journal iranien de l'analyse et de l'optimisation numériques a récemment obtenu le Journal iranien de l'analyse et de l'optimisation numériques du groupe d'évaluation Scopus, qui possède plus de 60 millions de documents, pour indexer cette base de données, a déclaré le responsable.

Le contenu des articles et des revues indexés dans ces bases de connaissances internationales, comme Scopus, sera disponible pour d'autres chercheurs et universitaires qui se lient à ces bases de données", a-t-il ajouté.

La revue, qui a commencé à travailler en 2008 sous le nom de «Journal of Mathematical Research» avec l'autorisation du Ministère de l'orientation islamique, a poursuivi ses travaux en 2013 sous la direction du Ministère des sciences, de la recherche et de la technologie, sous le nom d'Iranian Journal of Numerical Analysis and Optimization.

