Les relations Iran-Irak, un modèle parfait des coopérations bilatérales

Selon un communiqué de presse du ministère iranien de la Défense, le général de brigade Amir Hatami, a tenu un entretien audiovisuel avec son homologue irakien Juma Anad Saadoun Khattab al-Jubouri pour le féliciter à l'occasion de sa nomination comme nouveau ministre irakien de la Défense dans le cabinet du premier ministre Al-Kadhemi.

En souhaitant pour son homologue irakien, plein du succès dans son importante responsabilité, le général de brigade Hatami a affirmé: "Le regard de l'Iran sur l'Irak se base sur l'histoire, la culture et la religion communes des deux pays frères et voisins."

En félicitant la formation du nouveau gouvernement irakien sur la base de la volonté du peuple et le consensus national et dans le cadre des intérêts de tous les groupes ethniques et religieux en Irak, le ministre iranien de la Défense a déclaré: "La politique de principe de la République islamique d'Iran est favorable à un Iraq uni, indépendant et puissant, avec la participation de toutes les ethnies et toutes les confessions. Par conséquent, nous espérons que le gouvernement iraquien réussira dans ses responsabilités et ses missions inhérentes, en particulier dans la réalisation des aspirations nationales du peuple irakien, dans l'amélioration des conditions économiques et dans la lutte contre l'épidémie du coronavirus."

En insistant sur la nécessité et l'importance des coopérations irano-irakiennes en matière de défense pour établir la stabilité et la sécurité dans la région, le général de brigade Amir Hatami a déclaré: " L'Iran veut partager toutes ses potentialités avec l'Irak. Les deux pays veulent devenir des partenaires stratégiques en transformant leurs relations en un modèle parfait des coopérations bilatérales."

Le général de brigade Amir Hatami a également invité le ministre irakien de la Défense à effectuer une visite officielle en République islamique d'Iran.

En espérant le succès de Bagdad dans la lutte contre le COVID-19, le ministre iranien de la Défense a déclaré: "Un certain nombre de kits de diagnostic de coronavirus et d'autres équipements médicaux seront offerts à l'ambassade d'Irak à Téhéran par le ministère iranien de la Défense."