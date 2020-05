Le monde salue la campagne pro-Palestine de #FlyTheFlag

Ces activistes internationaux soulignent la nécessité de résister contre les agressions du régime sioniste. La campagne pro-Palestine de #FlyTheFlag a été lancée par la Commission britannique des droits de l'homme islamiques (IHRC).

La Journée mondiale Al-Quds de l'année 2020 est une journée différente pour les partisans de la cause palestinienne dans le monde entier.

Chaque année, le dernier vendredi du mois béni du Ramadan, des millions de musulmans, de chrétiens, de juifs, de groupes de défenseurs des droits de l'homme et d'organisations antisionistes européennes et nord-américaines descendent dans les rues pour renouveler leur alliance avec le mouvement fondé par l'Imam Khomeiny pour soutenir la cause palestinienne.

Cette année, à cause de la pandémie du coronavirus et la nécessité de suivre les conseils sanitaires et des gestes barrières pour empêcher la propagation de cette maladie, les manifestations de la journée Al-Quds ne se tienne pas publiquement dans la plupart des pays. Mais les activités pro-palestiniennes se poursuivent dans le cyberspace. C'est pourquoi les musulmans britanniques et la Commission des droits de l'homme islamiques ont pris une initiative créative en lançant la campane #FlyTheFlag.