Iran/Economie : production de 10 milliards d'euros de marchandises, l’objectif fixé pour cette année

Plus tôt, il a été annoncé qu'un mémorandum de coopération avait été signé avec le vice-président pour la Science et la Technologie, le ministère des Sciences, de la Recherche et de la Technologie et le Fonds pour l'innovation et la prospérité afin de répondre aux besoins financiers des unités industrielles.

Selon le plan établi pour cette année civile iranienne (Mars2020-Mars 2021), ce programme est à l'ordre du jour avec la priorité d’économiser 3,2 milliards d'euros. Avec la mise en œuvre, en 2021-2022, des projets liés à ce programme, on s’attend à ce que plus de 10 milliards d'euros de marchandises et d’équipements, de fabrication locale, soient produits dans notre pays.

Hossein Modarres Khiabani, chef du ministère iranien de l'Industrie, des Mines et du Commerce, s’attardant sur le fait que jusqu'à présent, l'importation de 1 600 articles de marchandises étrangères, qui peuvent être fabriqués et produits en interne, a été empêchée a déclaré : « Dans la situation sensible actuelle, il est clair que les marchandises qui ont des versions locales et celles qui font partie des objets de luxe et non-nécessaire, ne seront pas du tout autorisées à être importées ».

Cette autorité économique du pays a qualifié de « bonne » la situation des réserves de matières premières du pays avant de souligner : « Les entrepôts où les marchandises sont stockées sont pleins et il n'y a pas de problème pour répondre aux besoins de la population ».