Iran: lancement d'une campagne de soutien aux Palestiniens

Dans le cadre de son soutien au peuple palestinien opprimé et coïncidant avec la Journée internationale de Qods, qui tombe le dernier vendredi du mois sacré du Ramadan, le comité technique du ministère iranien de la Culture et de l'Orientation islamique mettra en œuvre à cette occasion une campagne sur le thème de la ville sainte d'Al-Qods.

Le comité a appelé ceux qui souhaitent participer à cette campagne à envoyer leurs courtes phrases et à les envoyer au comité concernant la condamnation de l'occupation israélienne dans le monde, la lutte contre le sionisme mondial et la résistance, et l'unité du monde islamique et les droits de l'homme.

Les meilleurs phrases et slogans seront publiés sur le site du comité et des prix seront remis aux gagnants.

