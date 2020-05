La Journée d'Al-Qods, «excellente occasion de montrer la solidarité avec les opprimés du monde»

Dans le passé, tout le monde a exprimé son soutien aux opprimés et aux représailles lors des manifestations, mais cette année, nous participerons d'une autre manière à ce grand Jihad en célébrant les marches avec des véhicules en raison de la pandémie de Covid-19, a déclaré M. Mohamad Ali Nekunam.

La Journée Al-Qods cherche à attirer l'attention du monde sur la dure répression et l'occupation contre Al-Qods, après que des sionistes racistes ont dépouillé des centaines de milliers de Palestiniens de leurs maisons, usurpant et occupant Al-Qods, selon Nekunam.



«La nation musulmane ne restera jamais et en aucun cas silencieuse, mais résistera aux excès et aux cruautés des occupants de la Palestine et d'Al-Qods», a-t-il ajouté, rappelant que le silence équivaut à donner une légitimité aux atrocités du régime sioniste et de la occupation de la Palestine.

Tout le monde participera à ce grand Jihad, le dernier vendredi du mois de Ramadan afin qu'Al-Qods et la Palestine ne tombent pas entre les mains des ennemis du peuple palestinien, a-t-il conclu.

