La nation iranienne a cette capacité de remporter la victoire contre ses ennemis (Leader)

L'Ayatollah Khamenei s’exprimant ce dimanche soir 17 mai, à l’occasion d’une réunion vidéo tenue en ligne, avec un groupe de jeunes étudiants et d'organisations universitaires, s’attarde sur une « réalité indéniable » à savoir la très grande capacité du pays à faire face et à remporter la victoire contre le puissant front de l'oppression et de l'arrogance.

« Les expériences militaires et non-militaires des 40 dernières années, prouvent que la chère nation iranienne a la capacité de remporter sur ses ennemis jurés », se félicite le Leader.

L'Ayatollah Khamenei, soulignant que l'une des astuces clé des puissances coloniales et hégémoniques est de susciter un sentiment d'infériorité et d'anonymat chez les nations, a ajouté : « La victoire de la révolution islamique a créé le sentiment chez les jeunes et le peuple iranien qu'ils sont en mesure de réaliser une chose apparemment impossible, à savoir d'éradiquer un gouvernement autoritaire soutenu par des puissances étrangères, à leur tête les États-Unis et d’ébahir le monde. »