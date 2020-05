Occupation de la Cisjordanie : Israël cupide redouble l’importance de la Journée mondiale de Qods

« La situation dans la région est explosive, en raison des plans de Netanyahu et du déplacement du Secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo, pour les soutenir », a prévenu le Dr.Gerald Horne, professeur d'histoire à l'Université américaine de Houston, à l'occasion d'une interview exclusive avec l'IRNA.

« La crise s’sévissant dans les territoires occupés, qui est le fruit amer de la convergence américano-israélienne, coïncide avec les derniers jours du Ramadan qui marque la journée mondiale de Qods, et double donc l'importance de commémorer cette journée », a déclaré l’historien américain.

M.Horn a qualifié la Journée de Qods de l’occasion pour mettre l'accent sur la politique antimusulmane et antipaleestinienne du régime israélien et pour les dénoncer haut et fort.