Iran: la commission du Majlis approuve la motion antisioniste

Le Parlement avait désigné le plan comme une motion à double urgence le 12 mai et l'avait soumis à l'approbation de la commission en tant que principal organe législatif chargé d'examiner la mesure.



Le comité a rendu public la version approuvée dans le cadre de la «motion de confrontation contre les actions du régime sioniste [d'Israël] visant la paix et la sécurité» samedi, après l'avoir examinée et faire quelques amendements.

La version modifiée a chargé toutes les organisations nationales de déployer les capacités nationales et internationales disponibles pour faire face aux actions du régime israélien contre la nation palestinienne opprimée et les pays musulmans, y compris l'Iran, ainsi que le rôle du régime dans la perturbation de la paix et de la sécurité régionales et internationales.

À titre d'exemples des actions du régime contre les Palestiniens qui ont justifié une confrontation, la motion a cité la violation à grande échelle et systématique des droits de l'homme par Tel-Aviv par l'occupation continue des territoires palestiniens et d'autres territoires, l'établissement de colonies de peuplement illégales dans les territoires palestiniens occupés, la tentative d'annexion de nouvelles terres palestiniennes et le maintien des Palestiniens en état de siège.

Le régime israélien, note la motion, est également engagé dans le bellicisme, le terrorisme, la guerre électronique et le déploiement d'armes lourdes et interdites contre les civils dans toute la région et ailleurs comme ses autres actions qui devaient être confrontées.

Le procureur général de l’Iran a, quant à lui, été chargé de travailler en coopération avec le ministère et d’autres organismes nationaux et étrangers compétents pour poursuivre les responsables israéliens devant les tribunaux compétents pour leurs atrocités.

La commission parlementaire a exigé que le gouvernement iranien apporte son soutien à divers partis nationaux et internationaux, qui s'engagent dans des activités visant le régime d'occupation.

Le gouvernement devait également essayer d'empêcher la perspective d'une normalisation avec Tel-Aviv à l'échelle régionale et parmi les pays musulmans du monde, et décrire l'état d'esprit «Le sionisme pire que l'apartheid» dans diverses organisations internationales.



Les organismes culturels de la République islamique, notamment le Ministère de la culture et de l’orientation islamique et la République islamique d’Iran de radiodiffusion, ont été chargés de mener une vaste activité culturelle visant à révéler la nature et les atrocités du régime sioniste.

Le comité a également strictement interdit l’utilisation de logiciels et de matériel israéliens à l’intérieur du pays, l’entrée et le transit de produits et d’individus israéliens à travers le territoire de la République islamique et l’engagement avec toute entité israélienne.



