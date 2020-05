Iran: la production annuelle de 1.3 million de tonnes de produits halieutiques

Nabiullah KhounMirzaei a déclaré lundi: "Les produits de l'aquaculture, de la pisciculture en mer, de la pêche, des poissons d'élevage et des crevettes de l'Iran sont d'une excellente qualité. Ces produits sont donc facilement exportés dans les marchés internationaux. La balance commerciale du secteur de la pêche en Iran a été heureusement positive en 1398."

"Selon les plans prévus, en 1399 (mars 2020-mars 2021), nommée l'Année du rebond de production, plus de 24 mille d'emploi seront crées dans le domaine de la pêche et de l'aquaculture et l'Iran va enregistrer une augmentation annuelle de 290 mille tonnes dans les produits halieutiques. Cela va apporter pour l'Iran une valeur ajoutée de 27 mille milliards de tomans.", a ajouté le directeur de l'Organisation iranienne des pêches.