Les relations syro-iraniennes sont «étroites et stratégiques»

Dans sa conférence de presse hebdomadaire lundi, Mousavi a réaffirmé que «son pays continuera à aider le gouvernement syrien tant qu'il le demandera et sera prêt à soutenir toute mesure visant à résoudre la crise en Syrie».

Il a souligné que l'Iran faisait partie des États garants du processus d'Astana, ce qui représente la voie la plus efficace pour résoudre politiquement cette crise. Les activités iraniennes «ne font pas partie des affaires des États-Unis et du régime sioniste [d'Israël]», a-t-il dit, ajoutant que Téhéran continuerait à fournir à Damas le soutien consultatif aussi longtemps que cela serait nécessaire.

Mousavi a également abordé la question des relations régionales et rapporte que le Premier ministre irakien Mustafa al-Kadhimi a exprimé sa volonté de servir de médiateur entre l'Iran et l'Arabie saoudite. Téhéran et Riyad sont sans relations diplomatiques depuis 2016.



Il a déclaré que les pays de la région ne trouveront pas de meilleur ami que l'Iran, notant que Téhéran est toujours ouvert à un dialogue direct ou médiatisé pour atténuer tout malentendu avec les États de la région.

Mousavi a également annoncé que le Guide suprême de la révolution islamique, l'ayatollah Seyyed Ali Khamenei, s'adressera à «des millions de personnes dans le monde» le jour de la Journée de Qods cette année.

Le dernier vendredi de chaque ramadan a été appelé ainsi par le défunt fondateur de la République islamique, l’Imam Khomeiny, lors de rassemblements de millions de personnes dans le monde entier pour dénoncer l’agression quotidienne d’Israël contre les Palestiniens.

