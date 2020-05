L'OMS mérite un soutien et non des amendes (ministre iranien)

Téhéran (IRNA)- Le ministre iranien de la Santé, Saeed Namaki, tout en appréciant le rôle et le soutien apporté par l'Organisation mondiale de la santé, a déclaré que l'OMS méritait d'être soutenue, et non d'être condamnée à une amende par certains pays.

Lors de la 73e Assemblée mondiale de la santé (WHA) virtuelle à la suite de l'éclosion de la maladie à coronavirus (COVID-19) à Genève, Suisse, le 18 mai, le ministre iranien de la Santé, Saeed Namaki, a exprimé le soutien de l'Iran à l'OMS En tant qu'entité qui pourrait être le lien entre les pays pour lutter contre les coronavirus dans la situation actuelle. Il également condamné la décision des États-Unis pour avoir sapé les efforts de l'Organisation mondiale de la santé. Le ministre iranien de la Santé a salué le rôle clé de l'OMS dans le soutien et la coordination avec les pays pour une lutte collective contre la pandémie, affirmant que l'entité mérite d'être soutenue. M. Namaki a appelé l'Organisation mondiale de la santé (OMS) à s'opposer contre les sanctions brutales visant l'Iran et d'autres pays qui pourraient avoir des difficultés à se procurer des médicaments et des vaccins. Enfin, le ministre de la Santé a salué les réalisations de l'Iran dans la lutte contre la maladie, tout en se félicitant que le pays a pu contrôler la maladie et réduire considérablement le taux de mortalité. Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

