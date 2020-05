«La liberté, la sécurité et l'indépendance» sont le droit du peuple palestinien

Téhéran (IRNA)- L'assistant de Cheikh Ibrahim Zakzaky, chef spirituel du Mouvement islamique du Nigeria a souligné que la liberté, la sécurité et l'indépendance étaient le droit du peuple palestinien, déclarant que la cause palestinienne, chez les Africains, n'est pas seulement une question religieuse mais aussi une question morale, idéologique et humanitaire.

S'exprimant lundi, 18 mai, lors de la première journée d'un congrès virtuel international sur «Qods al-Sharif», organisé par le Bureau du représentant de l'Ayatollah Khamenei chargé des affaires du Hajj, M. Abdolghader Sanousi a déclaré que Cheikh Ibrahim Zakzaky accordait toujours une attention particulière à la cause palestinienne, ce qui a une place particulière chez le peuple africain. Il a également dénoncé d'innombrables crimes majeurs commis par le régime sioniste contre le peuple palestinien et les peuples de la région. Il a souligné la nécessité de l'unité et de la solidarité de la nation islamique face à l'oppression des oppresseurs, ajoutant: Selon les enseignements islamiques, il faut résister à l'injustice et ne pas se rendre à l'oppresseur. Il a également exprimé l'espoir que la Palestine soit bientôt libérée. Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

