La cause palestinienne est le langage commun de l'Umma musulmane

Qom (IRNA)- Le peuple palestinien a découvert le pouvoir de la résistance grâce aux enseignements de l'imam Khomeiny et aux directives de l'ayatollah Khamenei, et aujourd'hui, la cause palestinienne est devenue la langue et la littérature communes de toute Umma musulmane, a déclaré lundi le vice-président du Bureau du Guide suprême chargé des communications et des affaires internationales.

Lors de la première journée d'un congrès virtuel international sur «Qods al-Sharif», organisé lundi, 18 mai, par le Bureau du représentant de l'Ayatollah Khamenei chargé des affaires du Hajj, Seyyed Mahdi Mostafavi a souligné que la Palestine et Gaza sont l'axe fondamental des relations culturelles du monde islamique. Aujourd'hui, la question d'Al-Qods apparaît de plus en plus dans la poésie, les films, les narrations et les médias; cette empathie et ce dialogue communs ont non seulement uni l'Umma islamique, mais façonneront la libération de la ville sainte Al-Qods dans un avenir proche, selon le responsable iranien.

