Industrie sidérurgique: les produits iraniens remplacent les modèles étrangers

Téhéran (IRNA) - Une société iranienne active dans l'industrie sidérurgique a réussi à fabriquer des produits iraniens avec une efficacité plus élevée et une durabilité plus longue par rapport aux modèles étrangers.

Mahdi Sanayian, le directeur de la société basée sur connaissance IRSA, a déclaré mardi: "Nous avons pu iraniser la technologie de fabrication de systèmes d'énergie chimique pour les fours à arc électrique, et maintenant ce produit comble les besoins de l'industrie sidérurgique du pays." "L’usage des fours à arc électrique sont l'une des méthodes de fabrication de l'acier les plus utilisées. Ce produit fournit l'énergie chimique des fours en injectant de l'oxygène et du carbone. Ce produit est utilisé pour augmenter la productivité et le rendement dans la production d'acier.", a déclaré le chef de cette société iranienne. "Dans le passé, les modèles étrangers étaient principalement utilisés à cette fin mais ils ne sont pas actuellement importés en raison de sanctions. En outres les modèles étrangers ont une durabilité moins longue. La durabilité et l'efficacité de ce produit fabriqué en Iran ont triplé et pourtant son prix est diminué de 75% par rapport aux modèles étrangers.", a ajouté Sanayian. « En utilisant cette technologie dans ses fours à arc électrique, l’Unité de production d’acier de Mobarakeh d’Ispahan a économisé, l'année dernière, plus de 25 milliards de Tomans. Nous avons conclus également des contrats avec 3 autres grandes entreprises iraniennes actives dans le domaine de la sidérurgie et nous avons la capacité de répondre aux besoins du pays dans ce domaine.», a affirmé le directeur de la société IRSA.