Les poètes ont été invités à une campagne internationale sur «Palestine libre»

Majdeddin Moallemi, chef adjoint de Howzeh Honari (la section artistique de l'Organisation islamique pour le développement), a déclaré que, en raison de l'épidémie de coronavirus, les rassemblements de la Journée mondiale de Qods n'auront pas lieu, les capacités des poètes et des artistes doivent être utilisées pour commémorer la journée.



Moallemi a déclaré que l'écriture et les poèmes des participants seront publiés sur les réseaux sociaux.



Il a déclaré que les organisateurs de l'événement souhaitaient que des poètes célèbres fassent partie du mouvement, ajoutant que les poèmes en farsi, anglais et arabe sont acceptés dans la campagne.

