Aucune personne honnête ne soutient les actes d'Israël (analyste britannique)

S'adressant à l'IRNA, Rodney Shakespeare a déclaré qu'il s'agissait du dernier épisode d'agression et d'annexion des territoires palestiniens restants par les sionistes qui ont l'intention de violer le droit international avec le soutien des États-Unis.



Il a critiqué la violation des réglementations internationales par le régime sioniste d'Israël et a souligné l'importance de soutenir le mouvement de boycott, pas d'investir et de sanctionner Israël, en particulier par les États européens.



Le régime sioniste d'Israël a annoncé son intention d'annexer davantage de parties de la Cisjordanie à partir du 1er juillet.



Plus tôt, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Abbas Mousavi, a déclaré que l'Iran condamne les récentes tentatives des sionistes de faire de nouvelles colonies et d'annexer des parties de la Cisjordanie aux terres occupées en 1948.

Il a appelé les Nations Unies et d'autres organisations internationales à contrer ces mouvements tels que définis dans leurs devoirs et responsabilités.

Mousavi a ajouté que le régime d'occupation de Qods exploite les conditions créées par l'épidémie de coronavirus; le peuple de Palestine combat le coronavirus et d'autres virus tels que l'occupation, le siège et les sanctions.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**