Seuls les Palestiniens peuvent et devraient décider pour la Palestine (Téhéran)

Le ministère iranien des Affaires étrangères a écrit: «Pendant 7 décennies, la communauté internationale n'a pas réussi à résoudre la question de Palestine, car les plans proposés n'ont jamais correspondu à ses faits et à ses racines historiques.»

«L'Iran estime que seuls les Palestiniens, qu'ils soient musulmans, chrétiens ou juifs peuvent et doivent décider pour la Palestine», a-t-il ajouté.

Le point culminant du programme de la Journée internationale de Qods, dont les manifestations n'auront pas lieu cette année en raison de l'épidémie de coronavirus et des restrictions sanitaires pour contenir l'épidémie, sera un discours important et historique de l'Ayatollah Khamenei. Le Guide suprême de la révolution islamique s'exprimera sur des questions importantes concernant Al-Qods, la Palestine et les développements actuels dans la région et le monde. Le discours émergera un point tournant dans l'histoire de la Résistance.

Le discours du Leader de la Révolution islamique, pour la Journée mondiale de la noble Qods, sera retransmis en directe, le vendredi 22 mai, à midi heure locale (9 :30 heure de Paris) », sur les chaînes de la Radiodiffusion iranienne (IRIB).

