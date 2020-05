Coronavirus : 62 décès de plus en Iran

Kianouch Jahanpour, s’exprimant mardi 19 mai, au sujet des derniers bilans définitifs sur le coronavirus et ses décès dans le pays, a ajouté : « Au cours des dernières 24 heures entre lundi et mardi après-midi (19 mai), selon les rapports fournis par des laboratoires et des universités des sciences médicales, 2.111 nouveaux patients ont été identifiés dans le pays. Parmi les nouveaux cas, 424 ont été hospitalisés (environ 20%) et 1 687 étaient des patients légèrement touchés et avec les nouveaux cas, le nombre total de patients atteints du Covid-19 dans le pays passe à 124 000. 603 personnes. »

Selon cette autorité sanitaire, bien que l’épidémie de coronavirus continue de faire des victimes en Iran, mais la tendance à la baisse des décès dus à la maladie se poursuit et au cours des dernières 24 heures, 62 autres patients atteints du Covid-19 sont décédés dans le pays. Jusqu'à présent, la maladie a emporté 7.119 personnes chez nous », déploré encore Kianouch Jahanpour.

Le porte-parole du ministère iranien de la Santé a ajouté : « Selon ces rapports, 97 173 patients atteints de Covid-19 ont été déclarés guéris dans le pays et ont quitté l'hôpital. 2 698 de ces patients sont également dans un état critique et subissent des soins intensifs. Nous leur souhaitons un prompt rétablissement. »

« Jusqu'à présent, 716 176 tests ont été effectués pour diagnostiquer le Covid-19 dans 126 laboratoires du pays », ajoute-t-il.

« Actuellement, seule la province du Khouzestan est en rouge. Avec la coopération du peuple, nous espérons faire état d'une meilleure situation au Khouzestan dans les prochains jours », a-t-il encore déclaré.