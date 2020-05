Les archives de l'IRNA, vieilles de 30 ans, rendues publiques

La cérémonie a eu lieu dans la salle des Journalistes (Khabarnegaran) du siège de l'IRNA à Téhéran et a réuni Hesamoddin Achna, directeur du Centre présidentiel d'études stratégiques et Zia Hachemi, PDG de l’IRNA. Etaient également présent au rendez-vous, tenu via la vidéoconférence, les rédacteurs et chefs des bureaux et centres d'IRNA dans tout l'Iran ainsi que les chefs des représentations de l’agence officielle dans le monde.