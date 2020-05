La Journée international de Qods est une source d’inspiration pour tous les mouvements populaires du monde

« La lutte palestinienne est devenue un symbole pour de nombreux mouvements égalitaristes épris de la liberté dans d'autres parties du monde, y compris aux États-Unis », a déclaré Ariel Gold, membre du groupe anti-guerre international Code Pink, à l’occasion d’une interview exclusive accordée à l’IRNA le mardi 19 mai.

Elle a ajouté que la lutte des Palestiniens pour l'égalité et la liberté montre à d'autres mouvements, tel le mouvement antiraciste « La vie des noirs est importante », à quel point leurs objectifs et leurs chemins sont communs. L’endurance et la fermeté des Palestiniens dans la lutte contre Israël, armés jusqu’aux dents et soutenu par l'Impérialisme, a été une source d’inspiration pour nous tous ».

Code Pink: Women for Peace (« Code Rose : Femmes pour la paix ») est un groupe anti-guerre international. Ce groupe a commencé à se faire connaître en affichant son opposition à la guerre d'Irak. Sa signature visuelle est la couleur rose. Le groupe a mené des marches et des manifestations pacifiques.

Code Pink, bien que créé et dirigé par des femmes, est également ouvert aux hommes. Le groupe compte plus de 250 sections locales dans le monde entier.