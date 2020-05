Le « Deal du siècle » ne se réalise pas (Zarif)

Par le nom de Dieu clément et miséricordieux

Le Deal du siècle ne se réalise pas et le peuple palestinien saura, grâce à sa résistance, vaincre les désidératas américano-sionistes.

Le gouvernement et le peuple iraniens, resteront toujours fermes, dans leur position immuable, en faveur de la nation opprimée palestinienne et de ses droits à récupérer ses terres usurpées et à les libérer malgré les pressions et les sanctions, nous resterons fermes le prétendu « accord du siècle »

Nous le rejetons manifestement et de manière décisive, parce que son ultime but est de détruire la cause palestinienne, les terres, les valeurs sacrées et les droits des Palestiniens.

Qods restera à jamais la capitale de la Palestine et nous lui souhaitons la totale liberté, tant espérée.

Coran, sourate 70, verset 6: « Ils pensent qu’il est bien loin, mais Nous voyons qu'il est bien proche »