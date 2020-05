Le Deal du siècle a pour objectif de « porter atteinte à l’unité intermusulmane »

Nasser Abu Sharif, représentant du mouvement du Jihad islamique de la Palestine, s’exprimant mardi soir, 19 mai, à l’occasion d’un congrès international sur la noble Qods, qui s'est tenu en ligne depuis le bureau de la représentation du Guide suprême pour les Affaires du Hajj et du pèlerinage, a ajouté: « En coulisse l'Occident et Israël cherchent par divers projets à diviser et à affaiblir l’Ummah islamique et à porter atteinte à l'unité islamique.

« Le deal du siècle », que Jared Kushner, gendre de Trump, était chargé de préparer, a été enfin publié le 28 janvier dernier à Washington par le président milliardaire. Etait présent à la cérémonie du dévoilement le premier ministre israélien, « ami » d’Amérique, Benjamin Netanyahu, et la partie palestinienne étaient sans surprise le grand absent.

Ce plan s’est permis de prévoir l’annexion par Israël de 40% de la Cisjordanie, avec le feu vert trumpien.