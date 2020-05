Des implants iraniens en titane, posés dans le corps des patients

Les implants en titane fabriqués dans le pays aident à traiter les patients depuis plusieurs années. Les implants coûteux utilisés dans la mâchoire, le visage, le crâne et la colonne vertébrale ont contribué à l'autosuffisance et la création d'emplois dans le pays.

La société iranienne du savoir « Ijaz »a commencé son activité depuis maintenant 25 ans en travaillant dans le domaine de la réparation de toutes sortes d'outils de salle d'opération et d'appareils médicaux, et en quelques années, elle a pu devenir l'un des concepteurs et fabricants de divers instruments chirurgicaux et appareils médicaux.

Ijaz se lance ensuite dans le domaine de la production d'implants orthopédiques et vertébraux en fonction des besoins de la société, et en recrutant des jeunes forces spécialisées et instruites.

Aujourd’hui cette société a su réaliser la construction des implants de la mâchoire, du visage et du crâne en titane malgré de nombreux problèmes.

Ces produits sont exportés sous la marque iranienne vers l'Allemagne, l'Irak, l'Afghanistan et l'Arménie.