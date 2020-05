Le plus grand manuscrit du Coran au monde, dévoilé à Machhad

Le sous-ministre des Musées et de la Promotion du patrimoine culturel de l'Organisation pour les bibliothèques, les musées et le Centre de documentation d’Astan-e Qods-e Razavi, Mahdi Qeysari Nik, a déclaré à l’occasion de cette cérémonie spéciale : « Le plus grand manuscrit au monde du Coran dans le trésorerie spirituelle et culturelle de Razavi, connu sous le nom de « Coran de Baysunghuri », a été dévoilé virtuellement.

Cette œuvre précieuse est écrite par Baysunghur Mirza, le fils de Shahrokh Teymouri et Goharshad khatoud.

Baysunghur Ier (1397 ou 1400-1433) était un prince timouride.