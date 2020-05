Le discours du Leader de la RII sera « une étape historique » vers la réalisation des idéaux de la Journée mondiale de Qods

Bagdad (IRNA)- Pour l'ambassadeur de Palestine en Irak, Ahmed al-Aql, le discours « important et historique » du Leader de la Révolution islamique d’Iran, l’Ayatollah Khameneï, prévu ce vendredi 22 mai pour la Journée mondiale de Qods 2020, et qui doit être diffusé en direct à la radiodiffusion iranienne, est « un pas en avant dans la réalisation des aspirations du peuple palestinien ». « Ces gestes devraient être dirigés vers des activités et des étapes concrètes et des luttes, comme le souhait le défunt Imam Khomeiny (Que sa demeure soit au Paradis), à l’origine de l’initiative de cette Journée.

Dans une interview exclusive accordée à l’IRNA mardi 19 mai, Ahmad al-Aql a déclaré que l'initiative du défunt Imam Khomeiny, le père- fondateur de la Révolution islamique en Iran, avait pour objectif de mettre en place un plan opérationnel et concret pour la libération de la noble Qods. L'ambassadeur palestinien à Bagdad a souligné qu'étant donné la conjoncture actuelle prévalent dans la région, la pensée e l’Imam Khomeiny sur la question palestinienne, devrait atteindre un niveau plus pratique que jamais. Le responsable palestinien en mission diplomatique en Irak a déclaré que le plan de l'ennemi vise à empêcher la réalisation de l'unité entre les pays islamiques et qu'il ne lésinerait, à cette fin, sur rien. À l'occasion de la Journée mondiale de Qods 2020 dont les célébrations dans les rues ont été annulées pour cause de l’épidémie du coronavirus, l'Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, le Guide suprême de la Révolution islamique, s'adressera au monde musulman, le vendredi 22 mai à midi heure locale.