Transports ferroviaires par conteneurs depuis l’Europe vers l’Iran

Amin Pour Barkhordari, PDG de la société « Resan Rail Pars », s’attardant sur l'importance de la logistique et du transport dans les relations commerciales entre les pays et la nécessité pour l’Iran de trouver un moyen sûr d'échanger des marchandises, en particulier dans des circonstances spéciales actuelles provoquées par la pandémie du coronavirus, a déclaré: « Bien que les études sur cette option d’échange commercial ait été interrompue par le retour des sanctions, mais en raison des problèmes qui sapaient les activités des industries et les entreprises opérant dans le pays, il a été décidé d'établir une relation positive avec une entreprise logistique réputée en Europe ainsi qu'une autre société internationale, active dans le transport ferroviaire en Turquie, afin de mettre en œuvre finalement ce plan. »

Il a ajouté : « A l’issue des études et consultations nécessaires, nous sommes entrés dans la phase opérationnelle de ce projet, et maintenant un train avec des expéditions en conteneurs en provenance d’Allemagne et d’Espagne est arrivé en Turquie et entrera bientôt en Iran. »

« Selon les plans prévus, le transport des marchandises d'exportation vers les destinations européennes se fera par rail, et ce processus rendu déjà opérationnel se développera après la normalisation et le contrôle de la crise sanitaire provoquée par la pandémie du coronavirus », espère cette autorité du transport ferroviaire iranien.