Rouhani: l’Iran soutient toujours les opprimés du monde

Lors d'une réunion du cabinet, le président Hassan Rouhani a déclaré mercredi : "Il y a beaucoup de pression sur le peuple palestinien, et chaque jour une nouvelle conspiration se compose par les États-Unis contre les musulmans et le peuple palestinien. Mais la résistance du peuple palestinien continuera et il y aura bientôt une victoire finale. Nous célébrerons cette journée très importante de Quds. »

«Quds ne sera pas oublié. Quds ne restera pas sous l’occupation des oppresseurs. La terre de la Palestine sera un jour libérée. Nous ne permettons jamais la poursuite de cette agression et cette oppression. Nous célébrerons cette journée très importante de Quds.», a souligné Dr. Rouhani.