Qods, «une boussole pour l'Umma islamique» afin d'affronter le régime sioniste

Nasser Abu Sharif a qualifié la Journée mondiale de Qods de journée de confrontation avec les oppresseurs, notant que l'unité de l'Umma islamique est efficace pour résister à l'occupation israélienne le dernier vendredi du Ramadan a mis la vie des musulmans et des croyants sur la bonne voie pour reconnaître les ennemis.



Il a décrit le régime sioniste comme l'ennemi de l'Umma islamique, ajoutant que la Journée joue un rôle de premier plan dans l'affaiblissement du régime sioniste et entrave sa croissance.

Il a remercié les positions positives de la République islamique d'Iran pour soutenir la résistance des Palestiniens. Il a réitéré que les efforts pour libérer Qods et briser le siège de Gaza doivent se poursuivre.

Qods est la ville qui abrite l'un des monuments musulmans les plus sacrés- la mosquée al-Aqsa -première Qibla des musulmans et le lieu d'où le Saint Prophète a commencé son voyage spirituel, Mi'raj. Le peuple de Palestine, assiégé par les sionistes, attend avec intérêt l'aide des musulmans du monde pour récupérer Qods. Le dernier vendredi du mois de Ramadan a été nommé la Journée Qods par l'imam Khomeiny, fondateur de la Révolution islamique en Iran, pour marquer l'éveil du monde musulman pour libérer la Palestine et Qods, en particulier.

