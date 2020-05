Le plan de référendum proposé par Iran est la seule solution à la crise palestinienne

La déclaration finale du Congrès international de Quds est la suivante: "Selon les participants à ce congrès, les plans unilatéraux et injustes proposés par les Sionistes, les Américains et les régimes rétrogrades de la région, n’offrent jamais une vraie solution au problème palestinien. La seule solution juste et humaine pour la question de la Palestine consiste au plan de référendum en quatre articles proposé par la République islamique d'Iran."

" Nous appelons l'ONU et les organisations internationales à jouer leur rôle historique et à accomplir leur responsabilité humaine en soutenant et en mettant en œuvre ce plan proposé par l’Iran. Nous exprimons notre soutien à la résistance du peuple palestinien et des groupes militants, qui est conforme à toutes les lois et tous les traités internationaux. Nous condamnons le terrorisme étatique des régimes américain et sioniste dans l'assassinat des combattants des forces de résistance, en particulier la terreur des grands commandants de la résistance islamique, les martyrs Haj Ghassem Soleimani et Abu Mahdi Al-Muhandes.", ont indiqué les signataires de la déclaration du Congrès international de Quds.

Le Congrès international de Saint Quds s'est tenu les 19 et 20 mai, avec la participation d'intervenants de 18 pays étrangers.