L'Iran n'acceptera aucun harcèlement dans les eaux internationales (ministre)

«Toute perturbation des pétroliers va à l'encontre des réglementations et de la sécurité internationales», a déclaré mercredi Hatami, faisant référence à la publication de certains rapports sur la menace de responsables américains de harceler les pétroliers transportant du carburant iranien au Venezuela.



«Les organisations internationales et les pays sensibles à la réglementation et à la sécurité de l'eau doivent réagir à ce problème», a-t-il ajouté.



Déclarant que tout harcèlement américain de pétroliers iraniens sera accueilli par une réponse décisive, Hatami a déclaré: «C'est une sorte de piraterie».

«Bien sûr, notre politique est assez claire, et nous avons clairement indiqué que nous ne tolérerons aucun harcèlement», a-t-il souligné, ajoutant:



«Les Américains et d'autres savent que nous n'hésiterons certainement pas à réagir à ce problème, et si le harcèlement s'intensifie et se poursuit, il sera certainement confronté à une réponse décisive.»



Selon des rapports non confirmés et des groupes de surveillance des pétroliers, au moins cinq pétroliers battant pavillon iranien transportent du carburant vers le Venezuela via l'océan Atlantique malgré les sanctions américaines visant à la fois Téhéran et Caracas.



L'US Navy aurait déployé son USS Detroit (LCS-7), l'USS Lassen (DDG-82), l'USS Preble (DDG-88) et l'USS Farragut (DDG-99) dans les Caraïbes avec son avion de patrouille Boeing P8-Poséidon pour une éventuelle rencontre avec les navires iraniens.

Dimanche, dans une lettre adressée au Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, Zarif a décrit «les menaces illégales, dangereuses et provocantes des États-Unis [contre les pétroliers iraniens]» comme une forme de piraterie et une grande menace pour la paix et la sécurité internationales. Il a ensuite souligné la responsabilité de «l'administration américaine en ce qui concerne les conséquences de tout mouvement illégal, réitérant le droit de l'Iran à adopter les mesures appropriées et nécessaires face à de telles menaces».



Téhéran a également convoqué l'ambassadeur suisse dont le pays représente les intérêts américains à Téhéran, pour exprimer la protestation véhémente du pays contre les provocations américaines.

9422**