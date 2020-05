Coronavirus: 64 nouveaux décès en 24 heures en Iran

Il a déclaré que 98 808 personnes sur un total de 126 949 infectées par le coronavirus ont survécu et récupéré, mais, malheureusement, le nombre total de décès a atteint 7 183.



Jahanpour a déclaré que 2 346 nouveaux cas infectés ont été détectés depuis hier. Au cours des dernières 24 heures, 64 personnes sont mortes à cause du virus mortel, a-t-il ajouté. Le responsable iranien a noté que 2 735 cas étaient dans un état grave.



Il a ajouté que 731 213 tests ont jusqu'à présent été effectués en Iran.



L'Iran a pris de nombreuses mesures pour arrêter la propagation de la maladie, allant de la fermeture d'écoles et d'universités à l'annulation de rassemblements culturels et religieux. Il désinfecte et désinfecte en permanence les lieux publics.

