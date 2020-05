La journée d'Al-Qods symbole de l'unité des musulmans contre l'occupation

Abbas Khameh-Yar a déclaré dans une interview à l'IRNA que le soutien indéfectible des États-Unis aux occupants sionistes était la présentation du soi-disant Deal du siècle et les États-Unis tentent de reconnaître Qods comme la capitale du régime sioniste au grand dam des organisations internationales des droits de l'homme.



Quelque 138 pays des Nations Unies ont répondu négativement au soi-disant accord du siècle des États-Unis et cette opposition mondiale a été l'une des bénédictions d'avoir organisé la Journée mondiale de Qods et de maintenir en vie cette grande occasion islamique.

Bien sûr, si les États-Unis osent soulever cette question, c'est parce qu'il n'y a plus de monde appelé «monde arabe», et que les Américains et les sionistes pensent à tort que la normalisation des relations avec Israël a eu lieu, mais, ils considèrent Les Arabes d'Iran comme leurs propres adversaires.



Ils se considèrent comme des ennemis et voient ces raisons comme une opportunité historique pour eux de poursuivre les objectifs sinistres de désintégration des pays islamiques pour maintenir la sécurité israélienne, mais ce qui les a toujours empêchés de le faire, c'est le soutien populaire aux aspirations palestiniennes et leur opposition ouverte. Plans et accords dits de paix et de réconciliation qui n'ont jamais eu de résultats positifs pour le peuple palestinien et les peuples de la région.

