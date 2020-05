La journée mondiale de Qods ouvre la voie à la fin de l'occupation de la Palestine, selon un responsable russe

S'adressant à l'IRNA, Shabanov a déclaré que le fondateur de la République islamique d'Iran, l'imam Khomeiny a identifié le dernier vendredi du mois sacré du Ramadan comme la Journée de Qods pour réunir les musulmans afin d'aider les Palestiniens.

Bien qu'en raison de l'épidémie de coronavirus dans le monde, il n'est pas possible pour les gens de se rassembler à l'occasion de la Journée Qods, mais les plans pour soutenir les Palestiniens ne devraient pas s'arrêter et devraient se poursuivre dans l'espace virtuel.

Ailleurs dans ses remarques, le responsables russe ont salué l'initiative du Guide suprême iranien, l'ayatollah Seyyed Ali Khamenei, de soutenir les Palestiniens, affirmant que son discours serait important.

«Nous croyons à l'établissement de la paix en Palestine», a réitéré Shabanov. «Nous sommes contre l'occupation de n'importe quel pays», a-t-il ajouté.



Shabanov a noté que Beit-ul Moghadas appartient à toutes les religions abrahamiques et que les musulmans devraient pouvoir prier librement à l'intérieur.



Le point culminant de la Journée internationale de Qods, dont les manifestations n'auront pas lieu cette année en raison de l'épidémie de coronavirus et des restrictions sanitaires pour contenir l'épidémie, sera un discours important et historique de l'Ayatollah Khamenei. Le Guide suprême de la révolution islamique s'exprimera sur des questions importantes concernant Al-Qods, la Palestine et les développements actuels dans la région et le monde. Le discours émergera un point tournant dans l'histoire de la Résistance.

Le discours du Leader de la Révolution islamique, pour la Journée mondiale de la noble Qods, sera retransmis en directe, le vendredi 22 mai, à midi heure locale (9 :30 heure de Paris) », sur les chaînes de la Radiodiffusion iranienne (IRIB).

