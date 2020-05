Les Nations Unies apprécient les initiatives de l'Iran dans la lutte contre le coronavirus

L'ONU s'efforce actuellement de renforcer et de soutenir les efforts visant à améliorer les conditions, car nous nous concentrerons sur l'autonomisation des énergies locales et la création de moyens de subsistance ainsi que sur la fourniture d'une assistance urgente aux familles les plus touchées par l'épidémie de Corogne, a indiqué Ugochi Daniels, mercredi, dans une déclaration.

