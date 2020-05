L'Iran écrit à l'OMI sur les menaces américaines contre ses pétroliers

Dans une lettre officielle à l'Organisation maritime internationale, nous avons exprimé notre profonde préoccupation face aux informations selon lesquelles les États-Unis ont l'intention de prendre des mesures contre les pétroliers iraniens dans les eaux internationales et de mettre en danger la sécurité du trafic international, a tweeté Hamid Baeidinejad.

L'Iran répondra à toute menace, et les États-Unis sont responsables de toutes les conséquences, a-t-il réitéré.

La décision des États-Unis de perturber les pétroliers iraniens a attiré les critiques de l'Iran, alors que le ministre des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif a envoyé une lettre au Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, pour avertir de la décision des États-Unis d'envoyer des troupes dans les Caraïbes pour intervenir dans l'exportation de carburant iranien vers le Venezuela.



Il a décrit les menaces illégales, dangereuses et provocatrices des États-Unis comme un type de piratage et une grande menace pour la paix et la sécurité internationales, soulignant que les États-Unis devaient mettre fin à l'intimidation sur la scène internationale et respecter la règle du droit international, en particulier la liberté d'expédition dans les eaux libres.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**