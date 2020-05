Les religieux des religions abrahamiques expriment leur soutien à la Palestine opprimée

Les figures religieuses, par un court métrage diffusé largement sur les réseaux sociaux, ont fait des déclarations précieuses sur la nécessité de l'unité de la communauté mondiale contre le régime sioniste. Ils ont déclaré à l'unanimité: «Les sionistes sont prêts à semer la discorde parmi nous, mais nous sommes unis.»



«Nous sommes unis pour la paix et pour administrer la justice contre la répression ainsi que pour la Palestine». «Nous sommes unis pour la Palestine et leur indépendance contre les sionistes. Nous nous tenons côte à côte et annonçons de rester chez nous et de hisser le drapeau palestinien.»

«Nous prions pour les Palestiniens et nous nous tenons à côté d'eux.»



Dans la perspective du dernier vendredi du Ramadan nommé Journée mondiale de Qods, les amoureux de l'idéal de Palestine qui sont obligés de rester chez eux cette année en raison de la propagation de COVID-19 organiseront des rassemblements virtuels dans le cyberespace dans le cadre des programmes de honorer le grand événement.

