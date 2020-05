La crise de légitimité, « le plus grand défi » pour Israël

La question palestinienne est une question centrale pour le monde musulman. Il est vrai que certains pays arabes, par le passé, dans le cadre des accords de Camp David, et malheureusement récemment avec les politiques menées par certains régimes tels le régime saoudien, ont agit en harmonie avec Israël et contre la cause palestinienne, mais la question palestinienne n'est pas quelque chose qui peut être oubliée par ces méthodes. »

« L'idée que le problème du régime sioniste est un problème local ou arabe n'est pas correcte.

La question du sionisme et les dangers qu’il représente pour la politique mondiale est un défit qui se pose partout dans le monde. Ils sont nombreux en Europe et aux États-Unis qui déclarent publiquement que leurs politiques ont été prises en otage par le régime israélien et le lobby sioniste tel l'AIPAC aux États-Unis. »

Le ministre iranien des Affaires étrangères a ajouté : « En avançant le « Deal du siècle », dévoilé par Donald Trump, les Américains ont montré que si les pays arabes avaient le moindre espoir de parvenir, par une médiation américaine, à une solution pacifique avec le régime sioniste, le geste du Président américain, a montré que cet espoir n’est qu’illusoire. »

L'AIPAC ou American Israel Public Affairs Committee est un lobby créé en 1951 aux États-Unis visant à soutenir Israël.

L'AIPAC soutient fortement la droite israélienne, et est réputé proche du Likoud. L'AIPAC s'appuie sur un réseau de plus de soixante-dix organisations juives qui lui sont affiliées, dont les représentants siègent à son comité directeur.