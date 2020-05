Coronavirus en Iran : on dépasse la barre de 100 000 personnes rétablis

Le ministère a déclaré que 12 des 31 provinces iraniennes n'avaient signalé aucun décès par covid-19 au cours des dernières 24 heures.

Selon les données officielles, le virus a jusqu'à présent emporté 7. 249 vie et infecté plus de 129 000 personnes dans le pays.

Les responsables de la santé iraniens ont exhorté les gens à éviter les voyages non essentiels pour éviter une nouvelle vague de l’épidémie de coronavirus.