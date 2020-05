Journée mondiale de Qods : la plus grande cérémonie en ligne depuis l'Afrique du Sud

Téhéran (IRNA)- La plus grande cérémonie en ligne de la Journée mondiale de Qods aura lieu, demain vendredi soir, depuis l’Afrique du Sud, avec des retransmissions en direct pour plus de 100 millions sur divers médias internationaux et réseaux sociaux, y compris Press TV et et le compte Instagram en anglais du représentation de l'Association mondiale pour le rapprochement des écoles islamiques en Afrique du Sud.

La cérémonie sera animée par des discours qui seront prononcés par diverses personnalités éminentes dont le chef de la diplomatie iranienne, Mohammad Javad Zarif, Baleka Mbete présidente de l'Assemblée nationale d'Afrique du Sud, Hamid Chahriyari, Secrétaire général de l'Association mondiale pour le rapprochement des écoles islamiques, Zahra Moussavi, fille du défunt Imam Khameini, Hossein Amir Abdollahian, vice-président du parlement iranien pour les affaires internationales, Mandla Mandela, petit-fils du défunt Nelson Mandela, Geoff Makhubo, maire de Johannesburg, Khaled al-Qaddumi, représentant du Hamas à Téhéran, Naser Abou Charif, représentant du mouvement du Jihad Islamique de la Palestine à Téhéran, Ibrahim Rassoul, le représentant du congrès national africain, Hossein Akbari, ancien ambassadeur iranien en Libye, Mohammad Marandi, professeur à l’université de Téhéran, Massoud Chajareh, représentant de la commission islamique des droits de l’homme britannique, et Foad Izadi, professeur à l’université de Téhéran.