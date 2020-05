La Journée de Qods, symbole de la persévérance, de l'unité et de l'empathie des musulmans dans la défense des idéaux islamiques (président Rohani)

«À l'occasion de la Journée internationale Qods cette année, bien qu'en raison de la situation actuelle et de la nécessité de respecter les protocoles de santé et de maintenir la santé publique, il n'est pas possible de tenir cette cérémonie en personne pour défendre les droits du peuple palestinien, mais ce qui est important, c'est la profondeur et le sens de la cause palestinienne, et remplit le cœur des usurpateurs de la première qibla des musulmans avec horreur .



J'honore cette unité du peuple en ce jour important, en particulier à ce moment critique où l'arrogance mondiale a l'intention de décourager la nation et de créer un obstacle à la réalisation de nos idéaux nationaux et islamiques par une chaîne de sanctions inhumaines et de guerre économique.



J'appelle toutes les personnes de divers horizons à faire preuve d'unité et à réaffirmer le principe immuable de «Al-Quds, la capitale de la Palestine».



Sans aucun doute, la victoire finale revient aux combattants et aux patients», a noté le président Rohani dans son message.