Les Palestiniens ne devraient pas payer pour les crimes de l'Occident (Zarif)

Il a en outre demandé: «Pourquoi les États-Unis et l'Occident ont-ils si peur de la démocratie?» affirmant: «Les Palestiniens ne devraient pas avoir à payer pour vos crimes ou pour votre culpabilité.»



Le plus haut diplomate faisait apparemment référence aux tentatives de l’Occident de réparer les crimes présumés contre les Juifs en temps de guerre en essayant de soutenir et de maintenir le régime israélien sur la carte du monde au détriment des droits des Palestiniens.

Le régime illégal a vu le jour en 1948 après avoir expulsé des centaines de Palestiniens de leurs terres pendant une guerre soutenue par l'Occident. Le régime a occupé davantage de territoires palestiniens et autres pendant une autre guerre en 1967 et a depuis parsemé la terre de colonies illégales. L'Occident, à leur tête les États-Unis, a également invariablement soutenu le régime israélien dans ses actes d'agression quotidiens contre les Palestiniens et tenté de protéger Tel Aviv face à toutes les mesures punitives internationales.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**