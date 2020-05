La Journée mondiale de Qods appartient à toute la Oumma (le chef de la communauté chiite de Bahreïn)

Ce qui est exprimé dans la journée de Qods est une compréhension profonde, une question islamique claire, une perspective d'avenir de la politique, un sens des responsabilités, et la bravoure unique et le mouvement sans faille des musulmans, a déclaré le cheikh Isa Qassim dans un discours mercredi.



Il a déclaré que la journée avait été sagement nommée par l'imam Khomeiny qui était un grand sauveur, un politicien perspicace, un érudit religieux et le chef de la révolution islamique en Iran.



Il a ajouté que la proclamation de la Journée mondiale de Qods était une nécessité dans le passé,

mais maintenant il s'est transformé en résurrection pour raviver et sauvegarder la Oummah islamique et combattre tout ce qui menace et a l'intention d'affaiblir l'unité de la Oummah afin de s'imposer aux pays islamiques et à leurs intérêts.

