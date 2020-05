Journée mondiale de Qods: le discours du Leader mettra la question palestinienne à la une des actualités mondiales

Le Guide suprême de la révolution islamique, l'ayatollah Seyyed Ali Khamenei, prononcera un discours devant le monde de l'islam à l'occasion de la journée internationale de Qods le 22 mai de cette année.



Bien que les États-Unis et le régime sioniste doivent détourner l'opinion publique de la question de Palestine, le discours du Leader mettra en évidence la question cruciale de la Palestine à la communauté internationale, a déclaré Takht Ravanchi dans une interview avec l'IRNA à New York.



L'ambassadeur a déclaré que la question de Palestine n'appartient pas à un ou plusieurs pays islamiques, mais au monde de l'islam

S'exprimant sur les aspects du discours du Guide suprême à l'occasion de la Journée de Qods, l'ambassadeur a déclaré qu'une telle allocution attirera l'attention de la communauté internationale à un moment où l'accord du siècle a fait l'objet d'objections de la part de tous les pays du monde. Par son discours, le Guide suprême doit exposer la position de l'Iran sur le sort des Palestiniens aux dirigeants mondiaux, a-t-il ajouté.

Les pays du monde devraient accepter le fait que le régime sioniste opprime le peuple palestinien, a-t-il dit, ajoutant que le monde doit savoir que les Palestiniens ont été privés de leurs droits fondamentaux.

L'actuelle administration américaine voit la question de la Palestine du point de vue du régime sioniste, donc tout plan présenté par les États-Unis ne sera pas accepté par les Palestiniens et la communauté internationale, il sert les intérêts du régime, a-t-il noté.



Ainsi, le rassemblement de la Journée mondiale de Qods est important car il jouera un rôle efficace dans le soutien du peuple palestinien en encourageant la solidarité dans le monde de l'islam et entre les peuples épris de liberté du monde entier, a-t-il dit, ajoutant que de tels efforts pour soutenir les Palestiniens devraient continuer à servir la cause de la Palestine.

Le point culminant de la Journée internationale de Qods, dont les manifestations n'auront pas lieu cette année en raison de l'épidémie de coronavirus et des restrictions sanitaires pour contenir l'épidémie, sera un discours important et historique de l'Ayatollah Khamenei. Le Guide suprême de la révolution islamique s'exprimera sur des questions importantes concernant Al-Qods, la Palestine et les développements actuels dans la région et le monde. Le discours émergera un point tournant dans l'histoire de la Résistance.

Le discours du Leader de la Révolution islamique, pour la Journée mondiale de la noble Qods, sera retransmis en directe, le vendredi 22 mai, à midi heure locale (9 :30 heure de Paris) », sur les chaînes de la Radiodiffusion iranienne (IRIB).

