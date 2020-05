Qods est toujours le cœur sanglant du monde épris de la liberté et opprimé (Jahanguiri)

« Demain, c'est la Journée de Qods; Un symbole de la défense de la nation opprimée de la Palestinien et la journée de solidarité des musulmans à travers le monde. C'est la première fois que nous devons chérir et commémorer ce souvenir de l'imam Khomeiny (Que sa demeure soit au Paradis) pas dans les rassemblements enthousiastes (dans la rue) mais dans l'intimité des foyers (pour cause du coronavirus). Qods est toujours le cœur sanglant du monde épris de la liberté et opprimé », c’est en ces termes qu’a réagit le premier vice-président iranien, Eshaq Jahanguiri.